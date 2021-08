Nicholas Hoult sarà Renfield nel monster movie della Universal

L’attore Nicholas Hoult è stato ingaggiato per dare volto a Renfield, il monster movie della Universal Pictures affidato da tempo alla regia di Chris McKay.

Famoso per il franchise X-Men nei panni di Hank McCoy/Bestia, l’attore Nicholas Hoult ha firmato per la Universal Pictures, ed ora avrà il ruolo da protagonista nel film che racconterà le “gesta” del più infido dei servi di Dracula. La conferma dell’ingaggio dell’attore è stata riportata qualche ora fa da SuperHeroHype.

Nel romanzo di Bram Stoker il famigerato Conte Dracula assoggetta un uomo caduto in disgrazia e rinchiuso in manicomio. Renfield, questo il suo nome, con la speranza di ottenere la vita eterna da Dracula si mette a completa disposizione del mostro, finendo tra l’altro per mangiare insetti e piccoli animaletti credendo di poter consumare la loro forza vitale.

Renfield sarà diretto, come anticipato, da Chris McKay, mentre la sceneggiatura è stata da tempo firmata da Ryan Ridley. La trama del film è attualmente tenuta sotto chiave, ciò che è nota è l’ambientazione, ossia l’era moderna. Lo script originale del film è stato firmato da Robert Kirkman, qui anche in cabina di produzione con la Skybound Entertainment insieme a David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst.

L’ingaggio di Nicholas Hoult potrebbe ora spingere la Universal ad accelerare la produzione.