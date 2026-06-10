Nicholas Galitzine è stato scelto per interpretare l’iconico supermodello Hoyt Richards in un nuovo e misterioso biopic cinematografico che il due volte candidato al premio Oscar Gus Van Sant è attualmente in trattative per dirigere, come confermato in esclusiva dalla testata Deadline.

Questo nuovo e ambizioso progetto, i cui dettagli sulla trama e sulla produzione rimangono blindatissimi, racconterà l’incredibile parabola pubblica e privata di una delle figure più affascinanti e controverse del mondo della moda a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Il film segna l’ennesimo colpo di fulmine per la carriera della giovane star “Galitzine”, reduce da una scia impressionante di successi commerciali e d’autore che lo stanno consacrando come uno dei volti più versatili e richiesti della Hollywood contemporanea.

Nicholas Galitzine nuovo film con Gus Van Sant tra moda e culti oscuri

La sceneggiatura del progetto esplorerà la vita di Hoyt Richards, considerato a tutti gli effetti il primo vero supermodello maschile della storia, capace di dominare le campagne pubblicitarie di giganti come Versace, Ralph Lauren e Burberry al fianco di leggende come Cindy Crawford. La sua incredibile storia è tornata prepotentemente d’attualità grazie alla docuserie HBO Bring Me the Beauties, che svela il drammatico periodo in cui Richards rimase intrappolato all’interno della setta “Eternal Values”.

Per Nicholas Galitzine si tratta di una totale metamorfosi artistica, che arriva subito dopo aver prestato il volto a He-Man nel kolossal fantasy di Amazon MGM Studios di cui abbiamo analizzato ogni dettaglio nella nostra recensione Masters of the Universe. L’attore, attualmente nelle sale anche con The Sheep Detectives insieme a Hugh Jackman, si riunirà così a un maestro del cinema indie come Gus Van Sant, reduce dal successo a Venezia del thriller Dead Man’s Wire.

Nei prossimi mesi, l’inarrestabile Galitzine sarà inoltre protagonista dell’atteso sequel romantico Red, White & Royal Wedding e del dramma bellico di Peter Berg per Netflix, The Mosquito Bowl.