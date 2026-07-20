In un momento in cui le sale cinematografiche italiane stanno registrando affluenze eccezionali grazie al debutto da record di Odissea di Christopher Nolan al Box Office Italia, arriva un’altra splendida notizia per tutti i cinefili. Nexo Studios ha annunciato la nuova stagione di Back to Cult, un progetto esclusivo che riporterà sul grande schermo i capolavori che hanno segnato la storia della settima arte.

La programmazione autunnale del 2026 prenderà il via con due pietre miliari della cinematografia mondiale, restituite al pubblico nella magnificenza visiva e sonora del cinema: il cult cyberpunk Matrix e il capolavoro assoluto di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio.

Da Matrix a Stanley Kubrick: i dettagli delle uscite autunnali

Il primo appuntamento in calendario è fissato per il 26, 27 e 28 ottobre con il ritorno in sala di Matrix (The Matrix). Scritto e diretto da Lana e Lilly Wachowski nel 1999 e vincitore di quattro Premi Oscar®, il film ha rivoluzionato l’estetica fantascientifica grazie alla sua forte impronta cyberpunk. La pellicola segue il percorso di Neo (Keanu Reeves), posto da Morpheus di fronte alla leggendaria scelta tra la pillola blu dell’ignoranza e la pillola rossa della realtà, per scoprire la simulatione collettiva che imprigiona l’umanità.

Il secondo attesissimo evento si terrà il 16, 17 e 18 novembre con il ritorno sul grande schermo di 2001: Odissea nello spazio (2001: A Space Odyssey). Uscito nel 1968 e ispirato al racconto di Arthur C. Clarke, il film di Stanley Kubrick trascende i generi per esplorare la natura umana attraverso le note immortali di Richard Strauss e l’inquietante confronto con l’intelligenza artificiale HAL 9000.

Il listino di appuntamenti speciali non si fermerà qui, poiché Nexo Studios ha già anticipato che la stagione proseguirà con ulteriori e importanti restauri che verranno svelati nel corso delle prossime settimane. Per gli esercenti e per i fan si prospetta un autunno caldissimo all’insegna della nostalgia e del grande cinema del passato.