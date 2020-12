Dal New York Times i 21 migliori attori del 2020, ci sono due italiani

Il New York Times è tornato a stilare classifiche relativi al mondo della cinematografia: questa è volta ad essere protagonisti sono stati i migliori attori del 2020.

Dopo aver annunciato la classifica dei 25 migliori attori del secolo, in cui figurava anche Toni Servillo, il famoso giornale ha messo in lista i 21 attori che meglio hanno celebrato la recitazione nel corso del 2020 oramai in procinto di chiudersi. A mettere su la top 21 sono stati gli insiders Wesley Morris e A.O. Scott.

Tra i migliori attori del 2020 hanno guadagnato una posizione due artisti italiani: Luca Marinelli e Sophia Loren. Per quanto riguarda il nuovo astro nascente del cinema italiano il giornalista Scott ha scritto quanto segue:

“Bello come una classica icona del cinema – Rodolfo Valentino? Gary Cooper? Paul Newman? Alain Delon? Tutti insieme? – ha l’arguzia di interpretare Martin con grande sincerità, come un uomo che crede che il proprio destino e il progresso dell’umanità coincidano. Guardandolo, ci crederete anche voi.”

Sulla famosissima Sophia Loren, tornata prepotentemente alla ribalta quest’anno grazie a La vita davanti a sè del figlio Edoardo Ponte, questa è stata invece la motivazione:

“La vita davanti a sé, diretto dal figlio della Loren, Edoardo Ponti, è caldo e un po’ sentimentale nel suo umanesimo, il film perfetto per il carisma mai smorzato. A 86 anni, star cinematografica sin da quando era adolescente, non ha più nulla da dimostrare. Ma ha ancora con sé tutto ciò che l’ha resa l’icona del cinema italiano per così tanto tempo. È maestosa come sempre, ma anche populista in maniera essenziale e appassionata – una dea del grande schermo il cui dominio è sempre stato il mondo di noi mortali.“

Qui di seguito, invece, è possibile apprezzare l’intera classifica, con Zoë Kravitz in testa grazie alla sua prova in High Fidelity. Fateci sapere se siete d’accordo con i due insiders del New York Times.