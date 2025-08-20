Prime Video ha pubblicato il primo trailer della stagione 2 di Fallout, la serie ispirata dalla saga famosa videoludica.

L’arrivo in una desolata New Vegas, cenni dal passato, i primi sguardi ai personaggi interpretati da Justin Theroux e McCaulay Culkin, ma non solo, il primo trailer dei nuovi episodi di Fallout, approdato in rete dopo la diffusione delle prime immagini ieri, è finalmente online.

Quando arriverà Fallout stagione 3 su Prime Video?

I nuovi episodi della stagione 3 di Fallout saranno disponibili su Prime Video a partire dal 17 dicembre 2025. A confermarlo proprio il trailer diffuso in giornata. Pertanto non prendete altri impegni, c’è da visitare con la dolce Lucy MacLean.

Fallout avrà anche una terza stagione?

Ebbene si, Fallout potrà contare su una terza stagione. La conferma è arrivata in occasione degli Upfront di Amazon lo scorso maggio (il nostro articolo).

“Siamo assolutamente entusiasti che i nostri clienti Prime Video in tutto il mondo potranno immergersi ancora di più nel mondo meravigliosamente surreale e avvincente di Fallout“, ha dichiarato Vernon Sanders, responsabile globale della divisione televisiva di Amazon MGM Studios. “Jonah [Nolan], Lisa [Joy], Geneva [Robertson-Dworet] e Graham [Wagner] hanno fatto un lavoro eccezionale nel dare vita a questo amato franchise di videogiochi su Prime Video. Insieme ai nostri fantastici partner di Bethesda Games e Bethesda Softworks, siamo lieti di annunciare una terza stagione di Fallout, ben prima dell’attesissimo debutto della seconda stagione.”

Altre informazioni sulla serie TV Fallout

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono produttori esecutivi, autori e co-showrunner. Sono EP per Kilter Films Jonathan Nolan e Lisa Joy, i due hanno siglato un overall deal con Amazon. Nolan ha anche diretto i primi tre episodi. Sono produttori esecutivi anche Athena Wickham di Kilter Films, Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

Nel cast di Fallout ci sono Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà), Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo). Dalla seconda stagione Macaulay Culkin, Kumail Nanjiani.

La nostra recensione della prima stagione di Fallout.

Di cosa parla la serie Fallout?

Una guerra nucleare scoppia sulla Terra nell’anno 2077, un’era di robot, macchine volanti e una profonda e costante nostalgia per l’America degli anni ’40. Dopo i funghi atomici incendiari, la storia va avanti di 219 anni. Come si è comportata l’umanità in questi due secoli sfortunati? Lucy (nella serie col volto di Ella Purnell) non ne ha la minima idea. Ha vissuto tutta la sua vita all’interno di un sotterraneo, dove ogni bisogno e desiderio è stato soddisfatto, mentre generazioni e generazioni attendono il giorno in cui sarà sicuro emergere.

La seconda stagione di Fallout riprenderà dalle conseguenze dell’epico finale della prima stagione, portando gli spettatori in un viaggio attraverso le terre desolate del Mojave fino alla città post-apocalittica di New Vegas.