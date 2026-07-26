Il genere cyberpunk si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione televisiva su Apple TV. Durante il panel organizzato dalla piattaforma nella Hall H del San Diego Comic-Con, il vincitore del premio BAFTA Callum Turner è apparso a sorpresa in un videomessaggio per salutare i fan e presentare in anteprima mondiale il teaser trailer di Neuromancer.
L’attesissima serie televisiva in 10 episodi, tratta dal celeberrimo e pluripremiato romanzo di William Gibson del 1984 (padre fondatore del genere), farà il suo debutto streaming globale il prossimo 22 gennaio.
Cospirazioni digitali e rapine cibernetiche: la trama, il cast e la produzione
Creata da Graham Roland e JD Dillard, la serie segue le vicende di Case (interpretato da Callum Turner), un hacker di altissimo livello dal passato tormentato. L’uomo viene trascinato in una fitta rete di spionaggio digitale e crimine ad alto rischio insieme alla sua partner Molly (Briana Middleton), un’assassina potenziata con innesti ciberdinamici (“razor-girl”). Insieme tenteranno di portare a termine un’audace rapina ai danni di una potente dinastia corporativa custode di innumerevoli e oscuri segreti.
Il cast della serie si preannuncia stellare: oltre a Turner e Middleton, figurano tra i protagonisti Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard e Clémence Poésy, affiancati dalle partecipazioni di Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields e Isabella Pappas.
Prodotta da Paramount Television Studios e Anonymous Content, la serie vede Graham Roland impegnato nel ruolo di showrunner. Roland e Dillard figurano anche come produttori esecutivi insieme a David Levine, Garrett Kemble e Zack Hayden per Anonymous Content, all’artista Aubrey “Drake” Graham, Adel “Future” Nur e Jason Shrier per DreamCrew Entertainment, oltre a Jennifer Haley e allo stesso autore del romanzo originale, William Gibson. JD Dillard ha inoltre curato la regia dei primi tre episodi dello show.
Scheda Tecnica
- Titolo originale: Neuromancer
- Showrunner / Creatori: Graham Roland, JD Dillard (basata sul romanzo di William Gibson)
- Regia principale: JD Dillard (primi 3 episodi)
- Cast: Callum Turner, Briana Middleton, Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard, Clémence Poésy, Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields, Isabella Pappas
- Produzione: Paramount Television Studios, Anonymous Content, DreamCrew Entertainment
- HUB di riferimento: Apple TV
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