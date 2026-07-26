Il genere cyberpunk si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione televisiva su Apple TV. Durante il panel organizzato dalla piattaforma nella Hall H del San Diego Comic-Con, il vincitore del premio BAFTA Callum Turner è apparso a sorpresa in un videomessaggio per salutare i fan e presentare in anteprima mondiale il teaser trailer di Neuromancer.

L’attesissima serie televisiva in 10 episodi, tratta dal celeberrimo e pluripremiato romanzo di William Gibson del 1984 (padre fondatore del genere), farà il suo debutto streaming globale il prossimo 22 gennaio.

Cospirazioni digitali e rapine cibernetiche: la trama, il cast e la produzione

Creata da Graham Roland e JD Dillard, la serie segue le vicende di Case (interpretato da Callum Turner), un hacker di altissimo livello dal passato tormentato. L’uomo viene trascinato in una fitta rete di spionaggio digitale e crimine ad alto rischio insieme alla sua partner Molly (Briana Middleton), un’assassina potenziata con innesti ciberdinamici (“razor-girl”). Insieme tenteranno di portare a termine un’audace rapina ai danni di una potente dinastia corporativa custode di innumerevoli e oscuri segreti.

Il cast della serie si preannuncia stellare: oltre a Turner e Middleton, figurano tra i protagonisti Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard e Clémence Poésy, affiancati dalle partecipazioni di Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields e Isabella Pappas.

Prodotta da Paramount Television Studios e Anonymous Content, la serie vede Graham Roland impegnato nel ruolo di showrunner. Roland e Dillard figurano anche come produttori esecutivi insieme a David Levine, Garrett Kemble e Zack Hayden per Anonymous Content, all’artista Aubrey “Drake” Graham, Adel “Future” Nur e Jason Shrier per DreamCrew Entertainment, oltre a Jennifer Haley e allo stesso autore del romanzo originale, William Gibson. JD Dillard ha inoltre curato la regia dei primi tre episodi dello show.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Neuromancer

Neuromancer Showrunner / Creatori: Graham Roland, JD Dillard (basata sul romanzo di William Gibson)

Graham Roland, JD Dillard (basata sul romanzo di William Gibson) Regia principale: JD Dillard (primi 3 episodi)

JD Dillard (primi 3 episodi) Cast: Callum Turner, Briana Middleton, Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard, Clémence Poésy, Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields, Isabella Pappas

Callum Turner, Briana Middleton, Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard, Clémence Poésy, Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields, Isabella Pappas Produzione: Paramount Television Studios, Anonymous Content, DreamCrew Entertainment

Paramount Television Studios, Anonymous Content, DreamCrew Entertainment HUB di riferimento: Apple TV