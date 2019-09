La quarta stagione di Stranger Things non è mai stata indiscussione, anche se solo da stasera è ufficiale.

Netflix ha diffuso in rete un brevissimo video in cui prepara i propri utenti all'arrivo futuro della quarta stagione di Stranger Things. Il video è accompagnato da un messaggio in cui si avvisa i fan della serie che i protagonisti non saranno più a Hawkins. Confermato quindi il tanto vociferato cambio di location.

Nell'attesa di avere ulteriori aggiornamenti dai nuovi episodi, leggetevi la nostra recensione relativa alla terza stagione (cliccate qui).

Stranger Things (Quarta Stagione)

Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer.

Nel cast Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery.

La nuova stagione arriverà su Netflix.