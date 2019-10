I reali britannici sono pronti a tornare sul catalogo di Netflix. Il colosso dello streaming quest'oggi ha diffuso il trailer ufficiale della terza stagione.

Con una quarta stagione già confermata da tempo, l'apprezzatissima serie tv The Crown si appresta con i nuovi episodi a mostrare i reali britannici alle prese con i cambiamenti epocali che "affronteranno" tra la fine degli anni sessanta ed i 10 anni successivi, tra la fine della guerra fredda e la corsa allo spazio.

The Crown (Terza Stagione)

The Crown 3 è stato sviluppato da Peter Morgan. Nel cast Tobias Menzies, Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Matthew Goode, Jodi Balfour, Anton Lesser, Michael C. Hall, Joshua O'Connor, Gillian Anderson (dalla quarta stagione).

La Sinossi. La serie TV originale Netflix The Crown racconta la storia del regno della regina Elisabetta II, nel momento in cui il fragile ordine stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale si spezza. Basato sulla commedia vincitrice di molti premi The Audience, la serie riunisce il creatore e scrittore Peter Morgan (The Queen, Frost/Nixon), il regista Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) e il produttore Andy Harries (The Queen).

La terza stagione arriverà su Netflix dal 17 novembre 2019.

La quarta stagione è attualmente in via di sviluppo.