Netflix nel pomeriggio ha diffuso in rete il teaser trailer di Gli Irregolari di Baker Street (The Irregulars), la nuova serie originale destinata ad un pubblico di giovani adulti.

La serie, prossima ell’esordio su Netflix, è stata creata da Tom Bidwell, ed è basata sui personaggi presenti in molte delle opere opere di Sir Arthur Conan Doyle. Ecco la sinossi ufficiale diffusa col teaser:

“Benvenuti nella Londra del XIX secolo, dove un gruppo di giovani emarginati conosciuti come gli Irregolari cerca di risolvere crimini soprannaturali per conto del dottor Watson (Royce Pierreson) e del suo sfuggente partner, Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes). Mentre i crimini assumono un orrendo tono soprannaturale ed emerge un potere oscuro, gli Irregolari dovranno unirsi per sconfiggere forze molto più grandi di loro.”

Nel cast di Gli Irregolari di Baker Street spiccano i volti di Royce Pierreson, Henry Lloyd-Hughes, ma anche quelli di Thaddea Graham, Darci Shaw, Jojo Macari. A dirigere la maggior parte degli episodi è stato Johnny Allan (Endeavour), con lui anche Joss Agnew (The Split, Poldark) e Weronika Tofilska (Last Train).

La prima stagione conterà 8 episodi, con una messa in onda su Netflix dal 26 marzo 2021.