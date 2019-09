Netflix ha diffuso oggi il teaser trailer italiano di Curon, la nuova serie tv mistery co-prodotta con Indiana Production.

L'avvio della produzione di Curon è stato annunciato lo scorso marzo, gli autori sono Giovanni Galassi, Ivano Fachin e Tommaso Matano. In cabina di showrunner spazio invece per Ezio Abbate, autore noto per Suburra - La Serie. Non ci sono invece dettagli su coloro che faranno parte del cast.

La serie viene descritta attraverso il rilascio della sinossi ufficiale, che recita quanto segue:

Una madre torna nel misterioso villaggio natale nel Nord Italia con i suoi figli adolescenti per scoprire che si puo scappare dal proprio passato ma non da se stessi.

Qualche informazione sulla mitologia celata nella location principale della nuova serie tv Netflix:

Curon Venosta è il nome di un piccolo comune in provincia di Bolzano all’interno del quale si trova il bacino artificiale noto come Lago di Resia, realizzato durante gli anni quaranta del secolo scorso: la diga causò la scomparsa dell’antico Curon (villaggio menzionato sin dal dodicesimo secolo), interamente sommerso se non per il campanile della vecchia chiesa che infatti possiamo vedere nel video. La grande diga venne completata nel 1950 e unificò i primi due precedenti laghi e sommerse l’antico abitato, che venne ricostruito più a monte. 163 case e 523 ettari di terreno coltivato a frutta furono sommersi.

Netflix non ha comunicato la data relativa alla distribuzione di Curon.