Il colosso digitale Netflix ha da poco confermato il rinnovo per una seconda stagione di Space Force, la serie con Steve Carell.

Il rinnovo arriva mesi dopo la messa in onda della prima stagione, ma con alcune sostanziali differenze rispetto ai primi episodi. Il the Hollywood Reporter, a tal proposito, rivela che Netflix ha chiesto ed ottenuto un taglio del budget (ritenuto per la prima stagione elevato), ma anche l’ingaggio come co-showrunner Norm Hiscock che, con Greg Daniels (showrunner della prima stagione), ha collaborato in occasione di serie di successo qualui Brooklyn Nine-Nine e Parks and Recreation. Inoltre la fonte ha aggiunto che Jimmy O. Yang sarà sia interprete che sceneggiatore.

La serie è stata creata per Netflix da Steve Carell in collaborazione con Greg Daniels (The Office). Al centro dell’attenzione un uomo chiamato a dirigere una divisione spaziale delle forze armate americane, e la visione poco confortevole della moglie, per l’occasione interpretata da Lisa Kudrow.

Nel cast con i due attori sopra citati anche John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Noah Emmerich, Jimmy O. Yang, Fred Willard e Jessica St. Clair.