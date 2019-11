Il cult cinematografico Chinatown potrà presto contare su una serie tv prequel, con Netflix protagonista assoluta in chiave di produzione e distribuzione.

Questa notte Variety ha confermato che il colosso dello streaming ha avviato la produzione di una serie tv che faccia da prequel agli eventi di Chinatown, cult nominato a ben 11 premi Oscar nel 1974, vincendo quello per la Miglior Sceneggiatura Originale di Robert Towne.

La serie sarà scritta dallo stesso Towne, in collaborazione con David Fincher, con una trama che dovrebbe ruotare intorno ad un giovanissimo Gittes (Jack Nicholson nel film originale) alle prese con i primi casi da investigatore privato.

La trama del film del 1974 ruotava intorno al personaggio di Gittes, il quale veniva assunto al fine di far emergere i tradimenti di un marito. Solo che alla fine l’uomo si ritrovava coinvolto in una vicenda molto più intricata. La regia del film è stata di Roman Polanski. Il film ha ottenuto un sequel nel 1990, ma quest’ultimo non ebbe lo stesso impatto sulla critica come l’originale.