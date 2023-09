Il colosso dello streaming Netflix ha ufficializzato il via libera per il sequel di Troll, il monster movie scandinavo diretto da Roar Uthang nel 2022.

Il film sarà diretto ancora una volta da Uthang (Tomb Raider), e si baserà, come per il primo capitolo, su una sceneggiatura firmata da Espen Aukan. Di ritorno da Troll anche Espen Horn e Kristian Strand Sinkerud in cabina produttiva. La conferma è arrivata nelle ultime ore attraverso un aggiornamento proposto da Variety.

In Troll una gigantesca creatura della mitologia scandinava viene risvegliata dal suo sonno millenario, la sua furia si scatena su Oslo. Il cast del primo film ha visto tra i protagonisti Ine Marie Wilmann (Exit, Bloodride), Kim Falck-Jørgensen (Good Night Darling), Mads Sjøgård Pettersen (Home for Christmas, Occupied) e Gard Eidsvold (Witch Hunt).

Al momento nessun dettaglio sulla trama di Troll 2 è stato rivelato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.