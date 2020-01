Netflix ha rinnovato la serie Raising Dion per una seconda stagione

Le avventure del giovanissimo supereroe Dion continueranno per una seconda stagione. Netflix ha confermato il rinnovo per Raising Dion.

Classificata direttamente da Netflix come una delle 10 serie più popolari del 2019 apparse sul proprio catalogo, Raising Dion è stata confermata per una nuova serie episodica. La conferma quest'oggi attraverso un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter.

La seconda stagione conterà 8 episodi, e sarà ancora una volta sviluppata da Carol Barbee. Scontate le presenze nel cast dei due protagonisti Alisha Wainwright e Ja'Siah Young, nonchè quella di Michael B. Jordan, tra i protagonisti del cast, ma anche della squadra di produzione.

Raising Dion è stata ideata da Carol Barbee e Dennis A. Liu, la produzione è a cura di Outlier Society Productions e MACRO. Quali produttori esecutivi troviamo Dennis A. Liu, Carol Barbee, Michael B. Jordan, Charles D. King, Kim Roth, Poppy Hanks, Kenny Goodman e Michael Green.

Nel cast della prima stagione Michael B. Jordan, Alisha Wainwright, Ja'Siah Young, Jason Ritter e Jazmyn Simon.

Raising Dion è disponibile su Netflix dal 4 ottobre 2019.