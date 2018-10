She-Ra, and the Princess of Power è la nuova serie animata che approderà su Netflix dal prossimo 16 novembre, ed oggi è stato rilasciato il primo trailer.

La showrunner Noelle Stevenson, parlando del progetto, ha svelato qualche settimana fa la trama, che riassumiamo qui di seguito:

La protagonista Adora è stata rapita quando era una bambina e ha scoperto la sua vera identità molti anni dopo, quando inizia a esplorare il mondo, scoprendo inoltre che le persone con cui è cresciuta potrebbero essere cattive. Adora è in grado di trasformarsi nella guerriera di Etheria chiamata She-Ra.

Di seguito il trailer.