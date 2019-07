Il celebre fumetto Sandman ha forse trovato la strada per arrivare in quel di Hollywood. Netflix ha opzionato i diritti per un’ipotetica serie tv.

Grazie ad un aggiornamento proveniente da TvLine è noto da questa notte che Netflix e Warner Bros Television stanno trattando per dare vita ad una futura serie tv dedicata a Sandman, celebre fumetto firmato da Neil Gaiman.

Il fumetto Sandman è stato molto vicino ad approdare ad Hollywood, ma nelle precedenti occasioni attraverso la porta principale. Ora è chiaro che con la nuova era felice degli show televisivi, un adattamento sul piccolo schermo non può essere preso come un ridimensionamento del progetto … anzi.

La fonte ha aggiunto che per il nome di showrunner è stato fatto quello di Allan Heinberg, tra gli autori di Grey’s Anatomy. Tra i produttori esecutivi, invece, spiccano i nomi dello stesso Gaiman e David S. Goyer.

Il fumettista Neil Gaiman negli ultimi anni ha prestato spesso il suo contributo intellettuale per lo sviluppo di serie tv tratte da sue opere, basti pensare ad American Gods e lo stesso Lucifer, che di Sandman è lo spin-off.

Ecco una breve descrizione del fumetto Sandman.

The Sandman, di cui sono stati pubblicati 75 numeri dal 1989 al 1996), vede come protagonista Dream — noto anche come Morpheus — un antico e potente essere che è incarna sia il sogno che l’immaginazione. Dream è uno degli Endless, un gruppo di sette fratelli che include Delirio, Desiderio, Distruzione, Disperazione, Destino e Morte. La serie di fumetti di Gaiman inizia quando Dream viene catturato per errore e riesce a fuggire a distanza di 70 anni con lo scopo di poter riavere il suo regno.