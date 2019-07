Il colosso dello streaming Netflix si è aggiudicato i diritti di produzione – e distribuzione – di Red Notice, un blockbuster da oltre 130 milioni di budget.

Acquisiti da Universal Pictures lo scorso anno, dopo un’esplosiva asta al rialzo con Netflix, i diritti di sfruttamento del film sono ora passati al colosso dello streaming, il quale è pronto a rilanciare il proprio mercato cinematografico con un prodotto ultra costoso.

Red Notice vedrà nel cast la presenza di stelle hollywoodiane del calibro di Dwayne “The Rock” Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, con il primo che dovrebbe percepire la bellezza di 20 milioni di dollari di cachet, oltre ad una parte degli introiti di distribuzione visto che produce il film con la sua Seven Bucks Productions.

In cabina di regia – così come in quella sceneggiativa – ci sarà Rawson Marshall Thurber, già autore di film come Skyscraper e Central Intelligence, entrambi con protagonista Dwayne Johnson.

Al momento non è stata resa nota la trama ufficiale del film, ma circolano voci secondo le quali al centro dell’attenzione ci sarà una caccia al ladro globale.