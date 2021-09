In occasione dell’evento vituale noto come TUDUM, il colosso Netflix ha svelato il teaser poster della seconda stagione di Ultraman, la serie anime uscita nel 2019.

Creata dalla Production I.G., la serie anime è stata diretta nel 2019 da Kenji Kaiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) e Shinki Aramaki (Appleseed Alpha), con Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi in veste di compositori della colonna sonora. Questa di seguito è la sinossi della serie Ultraman:

“Una volta un “Gigante di Luce” garantiva la pace nel mondo, difendendolo da mostri enormi e invasioni aliene. Il suo nome era Ultraman. Da tempo è finita la sua missione, durante la quale si era legato con Shin Hayata, componente della squadra di indagini scientifiche, per poi lasciare la Terra. Durante questo tempo l’umanità aveva potuto godere di un periodo di prosperità. Si trattava, però, solo di una pace illusoria… E ora che il pianeta torna ad aver bisogno della forza di un gigante, ecco arrivare un nuovo eroe che ha ereditato il potere della luce. Lui, però, non è mastodontico, ma un liceale problematico come tanti altri, vestito con una tuta metallica. Il suo nome è Shinjiro Hayata. Una nuova storia inizia quando il figlio di Shin Hayata cerca con difficoltà di seguire le orme del padre e diventare l’Ultraman della nuova generazione.”

Al momento Netflix non ha ancora svelato la data di lancio dei nuovi episodi.