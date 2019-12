Il colosso dello streaming Netflix ha svelato oggi il poster ufficiale di Locke & Key, la serie tv tratta dall'omonima graphic novel firmata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez.

Mancano ancora tanti dettagli sulla prima stagione, ma come noto la graphic novel verte su una forza maligna che vive all'interno di una casa misteriosamente piena di chiavi magiche. La famiglia che va ad abitare in questa casa è alla ricerca di verità sulla scomparsa del padre, e misteriosamente tutto sembra legato al potere sprigionato dalla casa in questione.

Creata da Carlton Cuse (Lost) e Meredith Averill (Hill House), la serie tv conterà su un cast composto da Darby Stanchfield, Connor Jessup, Jackson Robert Scott, Emilia Jones, Bill Heck, Laysla De Oliviera e Thomas Mitchell Barnet.

La messa in onda degli episodi della prima stagione è attesa su Netflix dal 7 febbraio 2020.