Il colosso dello streaming Netflix ha diffuso in rete i characters poster italiani di The Gray Man, l’atteso spy-movie diretto dai fratelli Russo.

I poster in questione mettono in risalto il particolare appellativo affibbiato ad ognuno dei protagonisti del storia portata al cinema da Joe ed Anthony Russo. Ricordiamo che il lancio del film su Netflix è atteso per il 22 luglio. Per apprezzare il primo trailer di The Gray Man fate un giro a questo nostro indirizzo.

Ecco i poster nella nostra gallery:

THE GRAY MAN

Destinato alla finestra distributiva di luglio, The Gray Man vedrà un cast d’eccezione formato tra gli altri da Ryan Gosling, Chris Evans e la lanciatissima Ana de Armas. I fratelli Russo, reduci dal successo di Avengers: Endgame, oltre a dirigere hanno contribuito alla produzione con la loro casa di produzione AGBO, con lo stesso Joe impegnato in cabina di sceneggiatura in collaborazione con Christopher Markus e Stephen McFeely. Il nutrito cast conta anche su Billy Bob Thornton, Alfre Woodard e Regé-Jean Page. In arrivo su Netflix dal 22 luglio 2022.

Questa è la sinossi: The Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias, Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda (Ana de Armas) è al suo fianco. Ne avrà bisogno.