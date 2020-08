Netflix ha intenzione di creare dei franchise di successo in stile Harry Potter e Star Wars. A rivelarlo è Tendo Nagenda, Vice Presidente dei Netflix Originals Film:"Puntiamo a un pubblico molto ampio, vogliamo dedicarci ai film d'avventura di livello PG. Vogliamo qualcosa di simile a Star Wars, Jumanji o i primi due film di Harry Potter, dei live-action per famiglie, film fantasy spettacolari che risveglino l'interesse del grande pubblico. Questo è il nostro prossimo obiettivo".

Di certo Netflix è ambizioso; qui abbiamo parlato del fatto che recentemente c'è stato un accordo con i fratelli Russo, direttori di Avengers: Endgame, per la produzione del costosissimo The Gray Man. E arriveranno anche molti film che puntano agli Oscar 2021 come The trial of the Chicago 7 (ne parliamo qui). E' riuscita anche ad accaparrarsi film di registi noti come Da 5 Bloods di Spike Lee, Storia di un Matrimonio di Noah Baumbach, Roma di Alfonso Cuaròn, The Irishman di Martin Scorsese.

Nagenda ha rivelato anche, in un'intervista con The Hollywood Reporter, che desidera lavorare con autori come Christopher Nolan, Quentin Tarantino e Jordan Peele: "Dobbiamo concentrarci sui nostri continui sforzi atti al coinvolgimento di talenti in maniera tale che possano lavorare con noi il prima possibile per dei film disponibili solo su Netflix. Ci saranno sempre film che la gente vorrà vedere al cinema. Però credo anche che ci sarà una crescente consapevolezza circa il fatto che pellicole di alta qualità potrebbero arrivare non solo al cinema. Non si tratterà di rispondere alla domanda “Questa sera me ne vado al cinema o mi guardo qualcosa coccolato dal comfort di casa mia?” ma di dare una risposta a “Cosa voglio guardare e dove posso trovarlo?”. Se la risposta sarà su Netflix e non al cinema, la gente sarà più abituata, e felice, al pensiero di guardarselo a casa".