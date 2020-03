Chiusi in casa a causa dell'Emergenza Coronavirus? Niente paura, nasce Netflix Party, l'estensione gratuita che permette di avvicinare gli amici nonostante la quarantena forzata.

Partiamo col dire che non si tratta di un'estensione ufficiale Netflix. Fatta questa importante precisazione, descriviamo in breve ciò che può fare per noi l'estensione in questione.

Attraverso il sito internet www.netflixparty.com è possibile scaricare l'estensione Netflix Party senza vincoli di pagamento. L'estensione non fa altro che sincronizzare la riproduzione di film e serie tv del popolare portale streaming con tutti gli amici, ovunque questi si trovino.

In aggiunta alla sincronizzazione, Netflix Party permette anche di commentare in tempo reale attraverso una chat. Insomma proprio come al cinema con gli amici... vabbè quasi.

Ecco come viene descritta l'estensione dagli sviluppatori:

"Un nuovo modo di guardare Netflix con i vostri amici a distanza. Netflix Party sincronizza la riproduzione video e aggiunge chat di gruppo ai vostri programmi Netflix preferiti."