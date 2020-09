Come di consueto torna la rubrica mensile dedicata alle novità in arrivo sul catalogo digitale di Netflix: ecco cosa ci riserva il prossimo mese di ottobre.

Dopo un mese intenso di grandi novità, Netflix è pronto a proporre ai propri abbonati ancora grandi sorprese. Ottobre per gli utenti del colosso digitale porterà con sè prodotti di grande impatto, tra questi non si può non segnalare The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie antologica horror creata da Mike Flanagan.

Rimanendo sul tema horror, ma con una leggera venatura comica, si segnala su Netflix anche Vampires vs. the Bronx, il film inglese diretto da Osmany Rodriguez. L’arrivo di Il processo ai Chicago 7 e Rebecca farà di certo felici coloro che cercano un cinema più impegnato.

Tra le altre novità attese su Netflix, spazio anche per le terze stagioni di Star Trek: Discovery e Suburra, entrambe cariche di attese da parte dei fan. Ma diamo un’occhiata a tutte le novità.

NETFLIX OTTOBRE 2020

Film Originali

2 ottobre – APPRENDISTA PAPÁ

2 ottobre – IL LEGAME

2 ottobre – OLOTURE

2 ottobre – SERIOUS MEN

2 ottobre – VAMPIRES VS. THE BRONX

6 ottobre – AMERICAN PIE PRESENTS: GIRLS’ RULES

7 ottobre – HUBIE HALLOWEEN

9 ottobre – THE FORTY-YEAR-OLD VERSION

15 ottobre – GUIDA PER BABYSITTER A CACCIA DI MOSTRI

16 ottobre – IL PROCESSO AI CHICAGO 7

21 ottobre – REBECCA

22 ottobre – CADAVER

23 ottobre – OVER THE MOON – IL FANTASTICO MONDO DI LUNARIA

30 ottobre – HIS HOUSE

Film

1 ottobre – KHOOBSURAT

1 ottobre – IL BAMBINO D’ORO

1 ottobre – IL COLLEZIONISTA DI OCCHI 2

1 ottobre – L’ESORCISTA

1 ottobre – LA CASA DEGLI SPIRITI

1 ottobre – THE MANCHURIAN CANDIDATE

1 ottobre – THIS IS WHERE I LEAVE YOU

6 ottobre – CATTIVISSIMO ME 3

16 ottobre – DA ZERO A DIECI

16 ottobre – LE CONSEGUENZE DELL’AMORE

16 ottobre – UN GIORNO PERFETTO

Serie TV Originali

1 ottobre – BUONGIORNO, VERONICA, Stagione 1

1 ottobre – OKTOBERFEST: BIRRA E SANGUE, Miniserie

1 ottobre – UNA STREGA IMBRANATA, Stagione 4

2 ottobre – EMILY IN PARIS, Stagione 1

7 ottobre – TO THE LAKE, Stagione 1

9 ottobre – THE HAUNTING OF BLY MANOR, Stagione 1

11 ottobre – STRANGER, Stagione 2

15 ottobre – SOCIAL DISTANCE, Stagione 1

16 ottobre – GRAND ARMY, Stagione 1

16 ottobre – LA REVOLUTION, Stagione 1

16 ottobre – QUALCUNO DEVE MORIRE, Miniserie

16 ottobre – STAR TREK: DISCOVERY, Stagione 3 – 1 episodio ogni settimana

23 ottobre – BARBARI, Stagione 1

23 ottobre – LA REGINA DEGLI SCACCHI, Miniserie

30 ottobre – SUBURRA – LA SERIE, Stagione 3

Serie TV

16 ottobre – NERO A METÁ, Stagione 2

Anime e animazione

1 ottobre – CARMEN SANDIEGO, Stagione 3

2 ottobre – GO GO CORY CARSON: BUON HALLOWEEN

6 ottobre – STARBEAM: GLI EROI DI HALLOWEEN

9 ottobre – FAST & FURIOUS: PILOTI SOTTO COPERTURA, Stagione 2

12 ottobre – KIPO E L’ERA DELLE CRATURE STRAORDINARIE, Stagione 3

13 ottobre – GLI OCTONAUTI E LA GRANDE BARRIERA CORALLINA

Stand Up e Comedy Show

9 ottobre – DEAF U: L’UNIVERSITA’ SILENZIOSA, Stagione 1

Documentari

1 ottobre – KATY PERRY: PART OF ME

2 ottobre – DICK JOHNSON E’ MORTO

2 ottobre – SONG EXPLODER: CANZONI AL MICROSCOPIO, Stagione 1

4 ottobre – DAVID ATTENBOROUGH: UNA VITA SUL NOSTRO PIANETA

14 ottobre – BLACKPINK: LIGHT UP THE SKY

19 ottobre – UNSOLVED MYSTERIES, Stagione 2