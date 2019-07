Per la serie, “meglio tardi che mai”. Il colosso dello streaming Netflix ha comunicato di aver rinnovato la serie tv The Society per una seconda stagione.

Nel ruolo di showrunner è stato confermato il creatore dello show Chris Keyser, mentre Marc Webb rimane nel progetto nel ruolo di produttore esecutivo. La messa in onda è prevista per il 2020.

The Society è stato creato da Chris Keyser.

Nel cast della prima stagione Kathryn Newton, Rachel Keller, Gideon Adlon, Jacques Colimon, Olivia DeJonge, Alex Fitzalan, Kristine Froseth, Jose Julian, Natasha Liu Bordizzo, Alex MacNicoll, Jack Mulhern, Salena Qureshi, Grace Victoria Cox, Sean Berdy, Toby Wallace.

Al centro della storia un gruppo di teenager che si ritrovano misteriosamente alle prese con la scomparsa di tutti gli adulti dalla loro città del New England. Mentre cercano di capire cosa è accaduto e come ritornare a casa, i giovani devono stabilire delle regole e formare delle alleanze nella speranza di cercare di sopravvivere.