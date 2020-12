Il mese di gennaio per Netflix si preannuncia ricco di spunti dal passato, con la trilogia di Spider-Man targata Sam Raimi e la terza stagione di Cobra Kai tra le novità.

Nell’anno in cui Sony e Marvel preparano l’uscita del terzo Spider-Man di Tom Holland, il colosso Netflix riproporrà a gennaio 2021 la celebre trilogia diretta da Sam Raimi, per un tuffo nel passato sicuramente gradito ai fan dei fumetti. Ma il gennaio di Netflix non si ferma al passato.

Tra le novità spazio anche per la terza stagione di Cobra Kai, per la terza stagione di Disincanto e per tanti nuovi prodotti, tra cui Outside the Wire e La nave sepolta.

LE NOVITA’ NETFLIX PER GENNAIO 2021

Serie TV originali Netflix

Monarca (Stagione 2) – dall’1 gennaio 2021

(Stagione 2) – dall’1 gennaio 2021 Cobra Kai (Stagione 3) – dall’8 gennaio 2021

(Stagione 3) – dall’8 gennaio 2021 Lupin (parte 1) – dall’8 gennaio 2021

(parte 1) – dall’8 gennaio 2021 Bling Empire (Stagione 1) – dal 15 gennaio 2021

(Stagione 1) – dal 15 gennaio 2021 50m2 (Stagione 1) – dal 27 gennaio 2021

Film originali Netflix

What Happened to Mr. Cha? – dall’1 gennaio 2021

– dall’1 gennaio 2021 Circuito rovente – dal 2 gennaio 2021

– dal 2 gennaio 2021 Azizler – dall’8 gennaio 2021

– dall’8 gennaio 2021 Outside the Wire – dal 15 gennaio 2021

– dal 15 gennaio 2021 Doppio papà – dal 15 gennaio 2021

– dal 15 gennaio 2021 La tigre bianca – dal 22 gennaio 2021

– dal 22 gennaio 2021 La nave sepolta – dal 29 gennaio 2021

– dal 29 gennaio 2021 Alla scoperta di ‘Ohana – dal 29 gennaio 2021

Serie TV

Suits (Stagione 9) – dal 6 gennaio 2021

(Stagione 9) – dal 6 gennaio 2021 Brooklyn Nine-Nine (Stagione 6) – dal 10 gennaio 2021

Film

Spider-Man – dall’1 gennaio 2021

– dall’1 gennaio 2021 Spider-Man 2 – dall’1 gennaio 2021

– dall’1 gennaio 2021 Spider-Man 3 – dall’1 gennaio 2021

– dall’1 gennaio 2021 Full Out 2: You Got This! – dall’1 gennaio 2021

– dall’1 gennaio 2021 Lo sbirro di Belleville – dall’1 gennaio 2021

– dall’1 gennaio 2021 The Front Runner – Il vizio del potere – dal 6 gennaio 2021

– Il vizio del potere – dal 6 gennaio 2021 Pieces of a Woman – dal 7 gennaio 2021

– dal 7 gennaio 2021 Victoria & Abdul – dal 7 gennaio 2021

– dal 7 gennaio 2021 The Nun: La vocazione del male – dal 16 gennaio 2021

Animazione

My Hero Academia (stagione 2) – dall’1 gennaio 2021

(stagione 2) – dall’1 gennaio 2021 The Cuphead Show! (stagione 1) – dall’1 gennaio 2021

(stagione 1) – dall’1 gennaio 2021 Jurassic World – La leggenda di Isla Nublar (stagione 1) – dall’1 gennaio 2021

(stagione 1) – dall’1 gennaio 2021 La casa delle bambole di Gabby (stagione 1) – dal 5 gennaio 2021

(stagione 1) – dal 5 gennaio 2021 Memorie di Idhun (parte 2) – dall’8 gennaio 2021

(parte 2) – dall’8 gennaio 2021 Disincanto (parte 3) – dal 15 gennaio 2021

(parte 3) – dal 15 gennaio 2021 Kuroko’s Basketball (stagione 1) – dal 15 gennaio 2021

