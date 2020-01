Netflix Febbraio 2020: Da Altered Carbon 2 a Narcos Messico 2, ecco le novità

Il mese di febbraio per gli abbonati Netflix sarà fantastico da tutti i punti di vista. Tra le novità più attese le seconde stagioni di Altered Carbon e Narcos: Messico.

Dopo un gennaio tiepido di nuove interessanti offerte, Netflix per il mese di febbraio propone tanti interessanti contenuti. Oltre alle nuove stagioni delle già citate Altered Carbon e Narcos: Messico, il colosso dello streaming proporrà la misteriosa serie tv Locke and Key, la quinta stagione di Better Call Saul e la quarta di Van Helsing.

Dal punto di vista cinematografico, Netflix punterà sul drama movie originale Horse Girl, ma anche e soprattutto su A Quiet Place, sci-fi/horror del 2018 capace di appassionare fan e critica.

Catalogo Netflix Febbraio 2020

Serie Tv originali Netflix

Team Kaylie (Stagione 1 – Parte 3) – dal 3 febbraio 2020;

Locke & Key (Stagione 1) – dal 7 febbraio 2020;

My Holo Love (miniserie) – dal 7 febbraio 2020;

Van Helsing (Stagione 4) – dall'8 febbraio 2020;

Narcos: Messico (Stagione 2) – dal 13 febbraio 2020;

Le ragazze del centralino (Stagione 5) – dal 14 febbraio 2020;

L’universo in espansione di Ashley Garcia (Stagione 1) – dal 17 febbraio 2020;

Gentefied (Stagione 1) – dal 21 febbraio 2020;

Better Call Saul (Stagione 5 – un episodio a settimana) – dal 24 febbraio 2020;

I am not okay with this (Stagione 1) – dal 26 febbraio 2020;

Altered Carbon (Stagione 2) – dal 27 febbraio 2020;

Followers (Stagione 1) – dal 27 febbraio 2020;

Queen Sono (Stagione 1) – dal 28 febbraio 2020.

Serie TV

Homeland (Stagione 6) – dal 1 febbraio 2020;

The Last Kingdom (Stagione 3) – dal 9 febbraio 2020;

Ash vs. Evil Dead (Stagione 3) – dal 26 febbraio 2020;

The Good Place (Stagione 3) – dal 28 febbraio 2020;

Film originali Netflix

Il matrimonio della nonna – dal 5 febbraio 2020;

Horse Girl – dal 7 febbraio 2020;

A mente fredda – dall'8 febbraio 2020;

P.S. Ti Amo Ancora – dal 12 febbraio 2020;

Isi & Ossi – dal 14 febbraio 2020;

Raccontami di un giorno perfetto – dal 28 febbraio 2020.

Film

Elizabethtown – dal 1 febbraio 2020;

Guardia del corpo – dal 1 febbraio 2020;

Love Jacked – dal 1 febbraio 2020;

Quella sporca dozzina – dal 1 febbraio 2020;

Staying Alive – dal 1 febbraio 2020;

A quiet place – Un posto tranquillo – dal 1 febbraio 2020;

30 minutes or less – dal 4 febbraio 2020;

A street cat named Bob – dall'8 febbraio 2020;

Love for Sale 2 – dal 10 febbraio 2020.

Animazione

Ken il guerriero – La leggenda del vero salvatore – dal 1 febbraio 2020;

Ken il guerriero – La leggenda di Julia – dal 1 febbraio 2020;

Ken il guerriero – La leggenda di Raoul – dal 1 febbraio 2020;

Ken il guerriero – La leggenda di Toki – dal 1 febbraio 2020;

I film dello Studio Ghibli: I racconto di Terramare, Il castello nel cielo, Porco Rosso – Dal 1 febbraio 2020.