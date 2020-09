Netflix distribuirà Pieces of a Woman, il film con cui Vanessa Kirby ha vinto la Coppa Volpi come migliore attrice a Venezia 77. Non solo, Netflix ha acquistato i diritti di distribuzione anche di Malcolm & Marie di Sam Levinson e con protagonisti Zendaya e John David Washington.

Pieces of a Woman di Kornél Mundruczó ha come protagonisti Vanessa Kirby e Shia LaBeouf. Si tratta di una dramma in cui la coppia cerca di elaborare il lutto per la perdita del proprio figlio. Nel cast anche Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Jimmie Falls ed Ellen Burstyn.

Malcolm & Marie è stato girato durante la pandemia negli Stati Uniti e si sa ancora poco della trama se non che sarà una sorta di Marriage Story di Noah Baumbach, con Adam Driver e Scarlett Johanson, e che toccherà una serie di temi sociali attuali.

Di seguente, uno scatto dal film Malcolm & Marie con protagonisti Zendaya e John David Washington: