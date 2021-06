Il colosso Netflix ha confermato la realizzazione di una quinta stagione per SKAM Italia, la fortunata serie made in Italy tratta dalla sua omonima norvegese.

I nuovi episodi saranno prodotti ancora una volta da Cross Productions, mentre questa volta sarà il solo Netflix a detenere i diritti di distribuzione in Italia, confermata pertanto l’uscita di scena di TIMVision. I nuovi episodi saranno resi disponibili a partire dal 2022. La conferma della realizzazione di una quinta stagione per SKAM Italia è stata accompagnata dal lancio di un teaser announcement, e da una descrizione che recita quanto segue:

“Dopo il successo delle precedenti stagioni, già disponibili sul servizio, SKAM Italia torna con una nuova storia e gli amati studenti romani, raccontati ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza.“

SKAM ITALIA

PRODUZIONE: La regia e la sceneggiatura sono nuovamente affidate a Ludovico Bessegato, showrunner della serie. Per questa quarta stagione il regista si è avvalso della collaborazione – come consulente alla sceneggiatura – di Sumaya Abdel Qader, sociologa, scrittrice con all’attivo già due romanzi pubblicati per Mondadori, madre di tre figli, musulmana praticante, molto attiva nella sua comunità e attivista per i diritti delle donne. CAST: Martino (Federico Cesari), Niccolò (Rocco Fasano), Eva (Ludovica Martino), Giovanni (Ludovico Tersigni), Silvia (Greta Ragusa), Federica (Martina Lelio), Elia (Francesco Centorame), Luchino (Nicholas Zerbini), Filippo (Pietro Turano) ed Eleonora (Benedetta Gargari) mentre al loro fianco incontreranno nuovi volti pronti a fare il proprio ingresso in scena DISTRIBUZIONE: Su Netflix a partire dal 2022.