Netflix ha annunciato oggi l’acquisto di Warner Bros., inclusi gli studios cinematografici e televisivi e HBO Max, in un accordo da 82,7 miliardi di dollari (valore enterprise, con equity a 72 miliardi). L’operazione, cash e stock a 27,75 dollari per azione, chiuderà nel terzo trimestre 2026 dopo lo spin-off della divisione cable di Warner (CNN, TNT, TBS), che diventerà una società indipendente.

Il deal, emerso da una gara d’appalti con Paramount Skydance e Comcast, porta sotto l’ombrello Netflix franchise iconici come Harry Potter, DC Comics (Batman, Superman), HBO con Game of Thrones e Succession, e classici come Casablanca. Netflix promette di mantenere le uscite cinematografiche di Warner almeno fino al 2029, per non sconvolgere il modello ibrido cinema-streaming.

Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha commentato: «In un mondo con infinite scelte, non possiamo stare fermi. Dobbiamo innovare e investire in storie che contano. Questa unione con Warner Bros. combina la nostra innovazione globale con un’eredità centenaria di storytelling, per definire il prossimo secolo di intrattenimento».

David Zaslav, CEO di Warner Bros. Discovery, ha aggiunto: «Per oltre un secolo, Warner Bros. ha catturato l’attenzione del mondo e plasmato la cultura. Insieme a Netflix, garantiremo che le storie più potenti arrivino a tutti, per generazioni».

L’affare, che potrebbe attirare controlli regolatori per la concentrazione di potere nello streaming, non fa altro che rafforzare la posizione nel settore di Netflix (già oltre 300 milioni di abbonati) con una library immensa, unendo original come Stranger Things a hit Warner.

Fonte: THR