Posted on

L’ottantatreene attrice Nichelle Nichols, famosa per aver interpretato Uhura nella serie originale di Star Trek, in un’intervista di poche ore fa sul sito RadioTimes.com ha lasciato intendere che potrebbe apparire in un cammeo nella nuova serie Star Trek: Discovery: ” Qualcuno dello Show stava parlando con me di Star Trek: Discovery….. Forse sono io, non so….”