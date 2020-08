Il colosso digitale Netflix ha deciso di tornare sui propri passi, ed è così che ha scelto di cancellare le serie The Society e I Am Not Okay With This.

Rinnovate entrambe per una seconda stagione, le due serie per ragazzi hanno subito in queste ore la decisione di staccare la spina da parte di Netflix. Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, tale scelta pare sia stata dettata da alcuni fattori dovuti all’emergenza Covid-19, tra cui aumento bel budget per la sicurezza ed incertezza sul via alla produzione.

Entrambe le serie hanno ricevuto una buona spinta dagli ascolti durante la loro prima stagione, tanto da guadagnarsi il rinnovo… prima del dietrofront ovviamente.

THE SOCIETY

The Society è stato creato da Chris Keyser.

Nel cast della prima stagione Kathryn Newton, Rachel Keller, Gideon Adlon, Jacques Colimon, Olivia DeJonge, Alex Fitzalan, Kristine Froseth, Jose Julian, Natasha Liu Bordizzo, Alex MacNicoll, Jack Mulhern, Salena Qureshi, Grace Victoria Cox, Sean Berdy, Toby Wallace.

Al centro della storia un gruppo di teenager che si ritrovano misteriosamente alle prese con la scomparsa di tutti gli adulti dalla loro città del New England. Mentre cercano di capire cosa è accaduto e come ritornare a casa, i giovani devono stabilire delle regole e formare delle alleanze nella speranza di cercare di sopravvivere.

Qui la recensione.

I Am Not Okay With This

Creata dalla coppia formata da Christy Hall e Jonathan Entwistle, la serie porta sul piccolo schermo la storia di una teenager alle prese con la scoperta di misteriosi superpoteri insiti in lei. La protagonista è interpretata da Sophia Lillis, stella della prima parte dell’horror IT.

La Lillis nel cast ha avuto la compagnia di Wyatt Oleff, suo co-protagonista in IT, ma anche di Kathleen Rose Perkins (Episodes), Aidan Wojtak-Hissong (Falling Water) e Richard Ellis (Should I Do It?).

Qui la recensione.