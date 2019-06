Il colosso dello streaming Netflix ha aumentato i prezzi degli abbonamenti anche in Italia. Ecco come cambiano i 3 listini.

Dopo l’aumento per gli abbonati Usa, avvenuto solo qualche mese fa, Netflix ha deciso di fare lo stesso anche nel resto del mondo, fissando anche in Italia quindi prezzi leggermente più alti. Tra le novità, però, torna nuovamente il mese di prova per i nuovi clienti, come noto precedentemente sospeso solo in Italia. Ma entriamo nel dettaglio degli aumenti.

Resta invariato il prezzo del pacchetto economico, che ricordiamo sarà sempre di 7,99 euro, con la visione di un solo dispositivo, ma non in alta definizione. L’abbonamento standard, 2 dispositivi contemporaneamente in HD, passa da 10,99 euro a 11,99 euro. Per quanto riguarda l’abbonamento premium, 4 dispositivi contemporaneamente in Ultra HD, arriva l’aumento più sostanzioso, esso passa infatti da 13,99 euro a 15,99 euro.

Cosa pensare di questi nuovi aumenti di Netflix? Rispondete nei commenti.