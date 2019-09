Netflix ha diffuso quest'oggi il primo folle trailer di Daybreak, la nuova serie action-comedy dal forte tono apocalittico.

Creata per Netflix da Aron Eli Coleite e Brad Peyton, la serie Daybreak è liberamente tratta dall'omonima graphic novel firmata da Brian Ralph. Lo show è ambientato in futuro non troppo lontano, in cui l'apocalisse nucleare decima la popolazione mondiale, e trasforma i superstiti in gang in pieno stile Mad Max. I protagonisti, un gruppo di studenti disadattati, dovranno cercare di sopravvivere non solo alle gang rivali, ma anche ad alcuni mostri nati dall'esplosione nucleare.

Nel cast Colin Ford, Alyvia Alyn Lind, Austin Crute, Matthew Broderick, Sophie Simnet, Gregory Kasian e Krysta Rodriguez.

La release della prima stagione è attesa su Netflix dal 24 ottobre 2019.

Qui di seguito foto e trailer.