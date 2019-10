La serie tv sci-fi Another Life tornerà con una seconda stagione nel 2020, Netflix ha richiesto altri 10 episodi.

A confermare il rinnovo per una seconda stagione è stato pochi minuti fa un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter. Le riprese della nuova stagione partiranno nel corso del 2020 da Vancouver.

Come noto, Netflix non rivela i dati di ascolto dei suoi prodotti, e Another Life non ha di certo brillato per qualità (qui la nostra recensione), quindi c'è da sperare che almeno dal punto di vista delle visualizzazione il colosso dello streaming sia rimasto soddisfatto dalla risposta dei suoi utenti relativamente alla prima stagione.

Another Life

Il creatore della serie e showrunner è Aaron Martin.

Nel cast troviamo Katee Sackhoff, Tyler Hoechlin, Samuel Anderson, Elizabeth Faith Ludlow, A. J. Rivera, Alexander Eling, Blu Hunt, Alex Ozerov, Jake Abel, JayR Tinaco, Jessica Camacho, Barbara Williams, Lina Renna e Selma Blair.

Sinossi Prima Stagione. Quando un misterioso artefatto alieno arriva sulla Terra, il Comandante Niko Breckinridge deve condurre la prima missione interstellare dell’umanità verso il suo pianeta di origine, mentre suo marito (Justin Chatwin) cerca di stabilire sulla terraferma il primo contatto con l’artefatto. Another Life esplora il miracolo della vita, quanto preziosa è la vita in un universo per lo più vuoto, e quanto siamo disposti ad andare lontani per proteggere quelli che amiamo.

La seconda stagione è stata confermata da Netflix.