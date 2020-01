Netflix produrrà un anime ambientato nell'universo The Witcher

Dopo il successo di pubblico ottenuto con The Witcher, il colosso dello streaming Netflix è pronto ad ampliare il franchise con un anime.

Nella tarda serata di oggi Netflix ha confermato di aver commissionato un film animato intitolato Nightmare of the Wolf, ambientato come preannunciato nell'universo narrativo The Witcher.

Il progetto verrà prodotto da Lauren Schmidt Hissrich e Beau DeMayo, già autori della serie tv in live-action, con la collaborazione dello Studio Mir. Al momento non sono stati rivelati altri dettagli. Nessuna informazione è stata resa nota neppure sulla data di rilascio, ma si presume che l'anime possa approdare su Netflix prima dei nuovi episodi di The Witcher.

Ricordiamo che i preparativi per la seconda stagione di The Witcher sono attualmente in corso, a confermarlo lo stesso Henry Cavill, protagonista della serie nei panni di Geralt di Rivia.

