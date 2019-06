Continua il conto alla rovescia che porterà alla nuove release di Avengers: Endgame nelle sale italiane. Quest’oggi è tempo di parlare dell’evento riproposto dalla sale UCI Cinemas.

Come oramai è noto a tutti i fan Marvel, il cinecomic dei record Avengers: Endgame tornerà nelle sale italiane, e quindi anche in quelle del circuito UCI Cinemas, il prossimo 4 luglio. La nuova versione porterà con se contenuti assolutamente ineditii, ovvero un’introduzione del regista Anthony Russo, una scena non definitiva ed eliminata dal film, ed uno speciale sneak peak su Spider-Man: Far From Home.

In aggiunta, UCI Cinemas regalerà agli spettatori il poster limited edition del film. Ma diamo una lettura al comunicato ufficiale UCI.

Negli UCI Cinemas torna Avengers: Endgame con contenuti inediti

Milano, 28 giugno 2019 – Dal 4 luglio arriva nelle multisala del Circuito UCI la versione estesa di Avengers: Endgame, l’ultimo capitolo della saga sui supereroi Marvel Studios distribuito da The Walt Disney Company Italia e diretto da Anthony e Joe Russo. Tutti gli spettatori che acquisteranno il biglietto per assistere alla proiezione tramite i canali di vendita UCI Cinemas riceveranno in omaggio il poster limited edition del film.

Nel lungometraggio la catastrofica catena di eventi scatenata da Thanos, che ha dimezzato la popolazione dell’universo e colpito il team degli Avengers, spinge i supereroi rimasti a intraprendere un’ultima, disperata, azione. La riedizione di Avengers: Endgame conterrà un’introduzione del regista Anthony Russo e una scena non definitiva ed eliminata dal film, oltre a una piccola anticipazione di Spider-Man: Far From Home, il nuovo film in uscita il 10 luglio che vede Tom Holland nei panni dell’amichevole supereroe di quartiere, stavolta in “vacanza” in giro per l’Europa.

Le multisala UCI che proietteranno Avengers: Endgame dal 4 luglio sono

