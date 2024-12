Lionsgate ha diffuso in rete il trailer di Nella Tana dei Lupi 2 (Den of Thieves 2: Pantera), sequel del film action con Gerard Butler.

Il video è stato diffuso quest’oggi attraverso un simpatico siparietto realizzato dal protagonista Gerard Butler e dal regista Christian Gudegast. Il primo film, uscito nelle sale nel corso del 2018 ha incassato oltre 80 milioni di dollari a fronte dei 30 milioni di budget, ottenendo tra l’altro l’apprezzamento da parte degli appassionati.

In Nella Tana dei Lupi 2, lo sceriffo Nick “Big Nick” O’Brien (Butler) vola in Europa per fermare l’ex marines Donnie (O’Shea Jackson Jr.), ma il destino vuole che i due facciano squadra per fermare una nuova minaccia comune. L’uscita nelle sale USA è previsto per il 15 gennaio 2025, mentre in Italia per il 6 marzo 2025.

Il film è stato diretto da Christian Gudegast. Nel cast spiccano i nomi di Gerard Butler, O’Shea Jackson Jr. e Meadow Williams. Tra le nuove entrate: Michael Bisping, Salvatore Esposito, Orli Shuka, Evin Ahmad, Cristian Solimeno, Nazmiye Oral, Yasen Zates Atour, Giuseppe Schillaci, Dino Kelly, Rico Verhoeven, Velibor Topic e Antonio Bustorff.

La Trama Ufficiale recita: Big Nick è di nuovo a caccia in Europa e si sta avvicinando a Donnie, che si trova invischiato nell’infido mondo dei ladri di diamanti e della famigerata mafia dei Panther, mentre progettano un’imponente rapina alla più grande Borsa dei Diamanti del mondo.

Nella Tana dei Lupi 2 | Il Trailer Finale