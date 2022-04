Abbiamo visto Nella Bolla, il film satirico diretto da Judd Apatow e distribuito da Netflix, questa è la nostra recensione.

Il 2 marzo 2022 la piattaforma di streaming più diffusa al mondo ha distribuito, attraverso i propri canali, il trailer di un film che si sarebbe dovuto intitolare “Cliff Beasts 6: The battle for Everest”, in uscita il primo aprile dello stesso anno. Poche ore dopo però è stato annunciato che il trailer in questione era un fake e che avrebbe fatto parte di un’altra pellicola: “Nella Bolla”. Fin dalla strategia adottata per il lancio, è stato dunque molto chiara l’idea dei realizzatori di parlare al pubblico attraverso un discorso, sì parodistico, ma soprattutto meta-filmico.

La trama è piuttosto semplice: durante la pandemia di covid 19, un gruppo di attori si ritroverà impegnato con le riprese dell’ultimo capitolo di un franchise a tema dinosauri, prodotto dalla stessa Netflix.

Uscito il primo d’aprile 2022, Nella Bolla porta la firma di un abile realizzatore di commedie. Judd Apatow ha infatti diretto, tra gli altri, “40 anni vergine”, “Il Re di Staten Island” e “Molto incinta”, insomma… un regista tutt’altro che sprovveduto. In questo caso però, per quanto siamo sempre dalle parti della farsa, il tiro è più alto. L’intenzione, infatti, è quella di mettere alla berlina la Hollywood ai tempi del coronavirus, evidenziandone le contraddizioni, le assurdità, le paure. Questo fattore è chiaro sin dal titolo, la bolla è, per l’appunto, uno stratagemma messo in atto da certe produzioni cinematografiche (“Jurassic World: Dominion”, non a caso il finto trailer riguardava un film a tema dinosauri) al fine di evitare contatti tra i membri della troupe e il mondo esterno.

Ci ritroviamo, così, di fronte a una serie di personaggi alle prese con i tipici problemi della categoria: crisi di coppia, complesso di inferiorità, narcisismo attoriale, paure varie. Questi sono inseriti in un coacervo di gag a tema covid che, in un certo senso, sanno anche di già visto: violazioni di quarantene, discorsi sulle vaccinazioni, etc.

Il budget elevato messo a disposizione da Netflix per produrre Nella Bolla permette al regista in incasellare alcune scene riuscite e certe frecciate (il rapporto tra Influencer e Attori su tutte) sono anche interessanti, purtroppo però c’è poco altro e, alla satira graffiante e pungente e politicamente scorretta delle premesse, fa largo una sequela di scene che lasciano, a fine visione, una sensazione di ridondanza e di bersaglio mancato. Da vedere… ma senza enormi pretese!

Nella Bolla è attualmente presente nel catalogo Netflix.