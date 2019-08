Netflix ha diffuso questa sera il primo enigmatico trailer di The I-Land, uno dei prossimi progetti seriali più interessanti prodotti dalla celebre piattaforma di streaming.

Nella serie tv dieci ragazzi si risvegliano su un'isola deserta senza alcun ricordo di come sono arrivati lì. Molto presto i ragazzi scopriranno che sull'isola nulla è come sembra. Un po' Lost, un po' Quella Casa nel Bosco, la serie tv The I-Land si preannuncia come uno degli eventi Netflix più attesi della prossima stagione.

Il cast della serie tv conta la presenza di volti noti quali Kate Bosworth, Natalie Martinez e Alex Pettyfer, con loro anche Ronald Peet , Kyle Schmid, Kota Eberhardt, Sibylla Deen, Anthonly Lee Medina, Gilles Geary e Michele Veintimilla.

Il rilascio dei sette episodi della prima stagione è previsto per il 12 settembre 2019.