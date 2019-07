Il cast di The Suicide Squad ha dato il suo benvenuto ad una nuova giovanissima interprete, il cui nome è quello di Storm Reid.

Nota per aver partecipato a Nelle Pieghe del Tempo, la giovanissima Storm Reid è stata ingaggiata per dare volto alla figlia del personaggio interpretato nel film da Idris Elba. Inizialmente le voci volevano Elba impegnato come nuovo Deadshot al posto di Will Smith, ma poi la Warner ha specificato che non si trattava di sostituzione, ma di un nuovo ruolo.

Le riprese partiranno a settembre 2019 da Atlanta.

The Suicide Squad sarà scritto e diretto da James Gunn. Nel cast, Idris Elba, Jai Courtney, Viola Davis, Margot Robbie, John Cena, Joel Kinnaman, David Dastmalchian, Storm Reid.

Il film uscirà al cinema il 6 agosto 2021.