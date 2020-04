Pronta negli Usa un'edizione 4K per i 45 anni di Lo Squalo

Il prossimo 2 giugno negli Usa sarà disponibile per l'acquisto una special edition 4K di Lo Squalo, il celebre cult diretto da Steven Spielberg.

La nuova versione sarà disponibile per celebrare il 45° anniversario dell'uscita del film nelle sale americane. Ad oggi non sono disponibili informazioni riguardo la versione per il mercato internazionale, italiano compreso.

Questi di seguito sono i contenuti bonus presenti nella speciale edizione .

Bonus Features on 4K Ultra HD and Blu-ray The Making of Jaws The Shark is Still Working: The Impact & Legacy of Jaws Jaws: The Restoration Deleted Scenes and Outtakes From the Set Theatrical Trailer

Additional Bonus Features on Blu-ray Storyboards Production Photos Marketing Jaws Jaws Phenomenon



Lo Squalo (Jaws) è stato diretto da Steven Spielberg nel 1975. Nel cast figuravano attori del calibro di Roy Scheider e Richard Dreyfuss. Questa, invece, era la breve sinossi: Un feroce squalo terrorizza una spiaggia del New England. Ad affrontarlo ci sono un poliziotto locale e degli scienziati, che devono lottare anche contro l'ostruzionismo del sindaco.

