Negli UCI Cinemas arriva Dune

Nell’ambito della rassegna Top Film arriva nelle sale UCI Cinemas Dune, il film di Denis Villeneuve che porta sul grande schermo la storia epica scritta da Frank Herbert.

Il Circuito UCI Cinemas lancia la rassegna Top Film, dedicata ai film più importanti della stagione: dal 27 gennaio al 2 febbraio l’appuntamento é con Dune.

Il film diretto da Denis Villeneuve e distribuito da Warner Bros, vede nel cast Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Broslin e Jason Momoa, con la partecipazione di Charlotte Rampling.

Dune: trama

Nell’anno 10191 la razza umana ha colonizzato l’intero universo conosciuto. Gli spostamenti tra un pianeta e l’altro sono gestiti dalla Gilda Spaziale, la quale necessita di grandi quantità di una spezia con proprietà di preveggenza atta a garantire ai navigatori di trovare le rotte migliori. Tale spezia nel tempo è divenuta la sostanza più preziosa nell’universo per le sue proprietà, ma anche perchè presente solo sull’arido pianeta Arrakis, da molti noto come Dune.

Dopo anni di dominio dei violenti Harkonnen, il pianeta Arrakis viene affidato dall’imperatore sotto il governo della casata degli Atreides, un passaggio di mano che rischia di spingere le due casate verso la guerra. Il passaggio di potere però porta con sè oscuri presagi, ed un’antica profezia legata al giovane Paul, figlio del Duca Leto Atreides, da alcuni definito l’eletto.

UCI Cinemas: i prossimi appuntamenti con la rassegna Top Film

Dal 3 al 9 febbraio – No Time to Die , il capitolo conclusivo del James Bond di Daniel Craig diretto e co-scritto da Cary Fukunaga;

– , il capitolo conclusivo del James Bond di Daniel Craig diretto e co-scritto da Cary Fukunaga; Dal 10 al 16 febbraio – Venom: la Furia di Carange, il nuovo film della Marvel, diretto da Andy Serkis e interpretato da Tom Hardy e Woody Harrelson, che vede il ritorno sul grande schermo del celebre simbionte;

Dal 17 al 23 febbraio – Eternals, il 26mo film del Marvel Cinematic Universe che racconta la storia degli Eterni, un gruppo di supereroi immortali interpretati da Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Salma Hayek e Angelina Jolie.

Le sale UCI Cinemas dove vedere Dune

