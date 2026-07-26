Il franchise d’azione targato Prime Video “Reacher” si arricchisce di un nuovo ed atteso capitolo. Durante il panel congiunto tenutosi nella Ballroom 20 al San Diego Comic-Con, la piattaforma di streaming ha svelato in anteprima mondiale il teaser trailer di Neagley, la serie spin-off interamente incentrata sul personaggio di Frances Neagley, interpretata da Maria Sten. La prima stagione debutterà in blocco con tutti gli 8 episodi il prossimo 16 settembre, in concomitanza con il finale della quarta stagione di Reacher.

Dalle indagini a Chicago alla cospirazione: trama, cast e connessioni con Jack Reacher

Ambientata a Chicago, la serie segue le vicende di Frances Neagley, ormai affermata investigatrice privata ed ex braccio destro di Jack Reacher nell’Unità Investigativa Speciale 110 dell’esercito. Quando scopre che un suo caro amico del passato è morto in un incidente dai contorni estremamente sospetti, Frances decide di fare giustizia a ogni costo. Sfruttando ogni abilità appresa durante il servizio militare e gli insegnamenti dello stesso Reacher, Neagley si ritroverà ad affrontare un’intricata e pericolosa rete cospirativa.

Sviluppata dagli showrunner Nick Santora e Nicholas Wootton, la serie vanta la presenza di Alan Ritchson che tornerà come guest star nei panni di Jack Reacher. Nel cast principale figurano Greyston Holt (nei panni del detective Hudson Riley), Jasper Jones (Keno), Adeline Rudolph (Renee), Matthew Del Negro (Pierce Woodrow) e Damon Herriman (Lawrence Cole).

La serie è prodotta da Amazon MGM Studios e Paramount Television Studios, con Lee Child impegnato come produttore esecutivo insieme a Yasmin Angoe. Durante il panel è stato inoltre annunciato che nel marzo 2027 uscirà il primo romanzo dedicato al personaggio, intitolato “Zero Margin” e firmato a quattro mani da Lee Child e Yasmin Angoe.

In attesa dello spin-off. Prima del debutto di Frances Neagley, Jack Reacher tornerà in azione ad agosto con nuovi letali avversari. Scopri tutti i dettagli e guarda il primo trailer di Reacher 4 dal Comic-Con.

She’s ready for a fight. Neagley, a new series from the world of REACHER, streams September 16 on Prime Video. pic.twitter.com/mTyKra3IMy — Prime Video (@PrimeVideo) July 25, 2026

Scheda Tecnica

Titolo originale: Neagley

Neagley Showrunner / Creatori: Nick Santora, Nicholas Wootton (basato sul personaggio creato da Lee Child)

Nick Santora, Nicholas Wootton (basato sul personaggio creato da Lee Child) Cast: Maria Sten, Greyston Holt, Jasper Jones, Adeline Rudolph, Matthew Del Negro, Damon Herriman, Alan Ritchson (guest star)

Maria Sten, Greyston Holt, Jasper Jones, Adeline Rudolph, Matthew Del Negro, Damon Herriman, Alan Ritchson (guest star) Produzione: Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios

Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios Distribuzione / HUB di riferimento: Prime Video