Ncuti Gatwa sarà il nuovo Doctor Who nella quattordicesima stagione della Serie. La notizia, dopo essere stata celata per mesi e dopo diverse speculazioni, è stata data dalla BBC per mezzo del suo account ufficiale di Twitter.

Ncuti Gatwa (Sex Education) sarà quindi il primo Doctor Who di colore a varcare le barriere del tempo e dello spazio, sostituendo così Jodie Whittaker, la prima donna nella storia del franchise a vestirne precedentemente i panni.

Il giovane attore di origini ruandesi, ma naturalizzato britannico, si è dichiarato assolutamene entusiasta nel dover ricoprire l’iconico ruolo, anche se letteralmente spaventato è comunque pronto a dare il 100% per non deludere i tantissimi fan del Doctor Who.

Al timone della prossima stagione ritroveremo Russel T. Davis, già showrunner della serie dal 2005 al 2010. Al momento non è ancora stata fissata una data di lancio dei nuovi episodi che, probabilmente, vedranno la luce entro il 2023.

Il social post

“I may only have one heart but I am giving it all to this show” Ncuti Gatwa is the Doctor ❤️❤️➕🟦



