Un volto Na’Vi nel primo poster di Avatar: La via dell’acqua

Dopo il lancio ufficiale del teaser trailer, Avatar: La via dell’acqua si mostra in rete anche attraverso il primo affascinante poster.

Uno splendido volto Na’Vi, presumibilmente quello di uno dei figli di Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) sovrasta il primo affascinante poster di Avatar 2, o come intitolato da James Cameron, Avatar: La via dell’acqua. Il poster è stato rilasciato poco fa da 20th Century Studios, e lo trovate qui di seguito.

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA

PRODUZIONE: Avatar 2 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.

TRAMA: Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, Avatar: The Way of Water inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), i guai che li seguono , le fatiche che fanno per proteggersi a vicenda, le battaglie che combattono per rimanere in vita e le tragedie che sopportano.