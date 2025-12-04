National Board of Review | I vincitori dell’edizione 2025

La stagione dei premi cinematografici entra nel vivo: ieri, 3 dicembre 2025, il National Board of Review (NBR) ha svelato i vincitori dell’edizione 2025.

Fondato nel 1909, l’NBR – composto da oltre 300 membri tra critici, accademici e professionisti del settore – premia il meglio del cinema mondiale con un occhio alla qualità narrativa e artistica. Il galà di celebrazione dei vincitori avverrà il 13 gennaio 2026 al Cipriani 42nd Street di New York, condotta da Willie Geist di NBC. Ricordiamo che lo scorso anno Wicked si portò a casa il premio per il Miglior Film, aprendo la strada a una stagione memorabile.

Per questa edizione, il dominio è stato netto: One Battle After Another (da noi Una Battaglia Dopo l’Altra), il crime thriller di Paul Thomas Anderson prodotto da Warner Bros, ha conquistato ben cinque premi, tra cui Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Attore e Miglior Attore Non Protagonista. Il film ha già trionfato ai Gotham Awards e al New York Film Critics Circle, posizionandosi come frontrunner per la corsa agli Oscar del 15 marzo 2026. Tra le sorprese, Rose Byrne bissa il successo NYFCC come Miglior Attrice, mentre Sinners di Ryan Coogler brilla con due riconoscimenti tecnici.

I vincitori per categoria del National Board of Review 2025

I Vincitori Principali

Miglior Film: One Battle After Another

Miglior Regista: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Miglior Attore: Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

Miglior Attrice: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Miglior Attore Non Protagonista: Benicio Del Toro (One Battle After Another)

Miglior Attrice Non Protagonista: Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Altre Categorie in Evidenza

Miglior Opera Prima: Eva Victor (Sorry, Baby)

Performance Rivelazione: Chase Infiniti (One Battle After Another)

Miglior Sceneggiatura Originale: Ryan Coogler (Sinners)

Miglior Sceneggiatura Non Originale: Clint Bentley e Greg Kwedar (Train Dreams)

Miglior Film d’Animazione: Arco

Miglior Film Internazionale: It Was Just an Accident

Miglior Documentario: Cover-Up

Riconoscimento per la Fotografia: Autumn Durald Arkapaw (Sinners)

Riconoscimento per l’Arte delle Coreografie: Mission: Impossible – The Final Reckoning

NBR Freedom of Expression Award: Put Your Soul on Your Hand and Walk

Per la lista completa e reazioni, consultate il sito ufficiale dell’NBR.

Qual è il vostro vincitore preferito? Fatecelo sapere nei commenti!