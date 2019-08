Fox Searchlight ha diffuso ieri il full trailer di Lucy in the Sky, il film ispirato alle vicende dell'astronauta Lisa Nowak, per l'occasione interpretata da Natalie Portman.

Il film è stato diretto da Noah Hawley, qui al suo primo impegno a livello cinematografico dopo i suoi lavori con Legion e Fargo. Così come accaduto nella realtà, Lucy in the Sky porterà sul grande schermo la storia di un'astronauta tornata da una missione spaziale con gravi disturbi psicologici. I suoi trami psichici la portano in galera con le accuse di sequestro, rapina e omicidio del capitano della USAF Colleen Shipman, sua rivale in amore.

Il cast vedrà la partecipazione di Natalie Portman (nel ruolo di Lucy), ma anche di Jon Hamm, Zazie Beetz, Dan Stevens, Nick Offerman, Tig Notaro, Ellen Burstyn e Colman Domingo.

La sceneggiatura è stata firmata da Brian C Brown ed Elliott DiGuiseppi. Il film approderà nelle sale americane dal 4 ottobre 2019.