Netflix sta espandendo l’universo cinematografico legato al film Extraction (da noi Tyler Rake) con una nuova serie spin-off.

Il successo di critica e pubblico ottenuto dai due film “Tyler Rake” non ha lasciato indifferenti Netflix ed i produttori Joe e Anthony Russo, ed ecco perché in attesa di notizie dalla saga principale si parla di spin-off televisivo.

Cosa sappiamo della serie TV Extraction?

La serie spin-off sarà ambientata nello stesso universo narrativo di Tyler Rake, ma avrà un diverso protagonista, stavolta interpretato da Omar Sy. I fratelli Russo si stanno occupando della produzione, mentre Glen Mazzara sarà sarà diretta dallo showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo.

Extraction esplora il trauma, il tradimento e i conflitti morali di personaggi spinti al limite. E così come è stato per i due film Tyler Rake, sarà per la serie TV spin-off.

Chi sarà nel cast della serie TV Extraction?

Il cast della serie TV spin-off nota come Extraction ci sarà Omar Sy come anticipato, il suo sarà il ruolo di un mercenario impegnato in una pericolosa missione per salvare degli ostaggi in Libia. Intrappolato tra fazioni in guerra e spietati assassini, deve affrontare scelte di vita o di morte, affrontando profonde ferite emotive. Al momento sono confermati anche Boyd Holbrook e, come recita il titolo di questo articolo, Natalie Dormer.

Natalie Dormer in Extraction avrà il ruolo di Clayton Wisper, il leader di un’azienda militare privata, in un ruolo fisso nella serie.

Di cosa parla il franchise Tyler Rake?

Tyler Rake è un thriller d’azione del 2020, diretto da Sam Hargrave, è basato sulla graphic novel Ciudad di Ande Parks, con i disegni di Fernando León González e la sceneggiatura co-scritta da Joe e Anthony Russo. Chris Hemsworth interpreta un mercenario australiano delle operazioni segrete che accetta una missione per salvare il figlio rapito da un signore della droga indiano a Dhaka, in Bangladesh, ma la missione va a rotoli quando Hemsworth viene tradito.

Un sequel, Tyler Rake 2, è uscito nel 2023, con il ritorno del cast principale. Il film ha visto il ritorno di Rake, interpretato da Hemsworth, incaricato di una nuova missione: salvare la famiglia malconcia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuto.

Tyler Rake 3 ci sarà?

Tyler Rake 3 ci sarà, o almeno queste sono le ultime notizie. L’annuncio è arrivato direttamente dall’evento globale noto come TUDUM del 2023; il protagonista dei primi due film “Chris Hemsworth” ha infatti salutato i fan confermando di fatto la prossima realizzazione di Tyler Rake 3 (o come intitolato in originale “Extraction 3“. Nessun altro dettaglio è stato rivelato.