Sono state annunciate le candidature dei Nastri d’Argento grandi serie 2023 che, verranno consegnati il 17 giugno a Napoli.

In corsa per il titolo di Miglior Serie Esterno Notte (Rai Fiction), La vita bugiarda degli adulti (Netflix), The bad guy (Prime Video), The good mothers (Disney+) e Tutto chiede salvezza (Netflix), una cinquina eccellente firmata da Marco Bellocchio, Francesco Bruni, Edoardo De Angelis, Elisa Amoruso con i più giovani Giuseppe G.Stati e Giancarlo Fontana.

Al voto dei Giornalisti Cinematografici che si apre domani, il meglio della serialità in trenta titoli 2022-’23 andati in onda entro il 30 aprile 2023: come da 77 anni per iNastri d’Argento dedicati al cinema i giornalisti premieranno, anche nelle coproduzioni internazionali, esclusivamente i talenti italiani. Nelle ‘cinquine’ vengono inoltre candidati per ogni titolo Produzione, Regia e Sceneggiatura con un’attenzione speciale ad ogni cast artistico e tecnico nella sua coralità.

In cinquina, ancora una volta, i ‘generi’ delle serie più popolari: Crime, Dramedy, Commedia e quest’anno Docuserie alle quali si aggiunge una terna di titoli per il Miglior Film tv. Particolare attenzione come sempre, infine, alle attrici e agli attori protagonisti e non protagonisti.

Nastri d’argento grandi serie 2023: le candidature

SERIE DELL’ANNO: Mare Fuori

MIGLIOR SERIE

Esterno notte, regia Marco Bellocchio

La vita bugiarda degli adulti, regia Edoardo De Angelis

The Bad guy, regia di Giuseppe G.Stati e Giancarlo Fontana

The good mothers, regia di Julian Jarrold ed Elisa Amoruso

Tutto chiede salvezza, regia di Francesco Bruni

MIGLIOR SERIE CRIME

Christian (stagione 2), regia di Stefano Lodovichi

Il patriarca, regia di Claudio Amendola

La legge di Lidia Poët, regia di Matteo Rovere e Letizia Lamartire

Rocco Schiavone (stagione 5), regia di Simone Spada

Sei donne. Il mistero di Leila, regia di Vincenzo Marra

MIGLIOR SERIE DRAMEDY

Black out – Vite sospese, regia di Riccardo Donna

Corpo Libero, regia di Cosima Spender e Valerio Bonelli

Prisma, regia di Ludovico Bessegato

Resta con me, regia di Monica Vullo

Shake, regia di Giulia Gandini

MIGLIOR SERIE COMMEDIA

Boris 4, regia di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo

Call my agent, regia di Luca Ribuoli

I delitti del barlume, regia di Roan Johnson e MIlena Cocozza

Incastrati (stagione 2), regia di Ficarra & Picone

Sono Lillo, regia di Eros Puglielli

DOCUSERIE

Circeo, regia di Andrea Molaioli

Il caso Alex Schwazer, regia di Massimo Cappello

L’ora – Inchiostro contro piombo, regia di Pero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi

Vatican girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi, regia di Mark Lewis

Wanna, regia di Nicola Prosatore

MIGLIOR FILM TV

Fernanda, regia di Maurizio Zaccaro

Filumena Marturano, regia di Francesco Amato

Tina Anselmi. Una vita per la democrazia, regia di Luciano Manuzzi



MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Margherita Buy – Esterno Notte

Barbara Chichiarelli -The good mothers

Matilda De Angelis – La legge di Lidia Poët

Giordana Marengo, Valeria Golino – La vita bugiarda degli adulti

Claudia Pandolfi – The bad guy

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Francesco Colella – The good mothers

Marco Giallini – Rocco Schiavone

Fabrizio Gifuni – Esterno notte

Luigi Lo Cascio – The bad guy

Edoardo Pesce – Christian

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Valentina Bellè – The good mothers

Selene Caramazza – The bad guy

Emanuela Fanelli – Call my agent

DAniela Marra – Esterno Notte

Pina Turco – La vita bugiarda degli adulti

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Vinicio Marchioni – Django

Gabriel Montesi – Esterno notte

Andrea Pennacchi – Tutto chiede salvezza

Alessandro Preziosi – La vita bugiarda degli adulti

Toni Sperandeo – Incastrati