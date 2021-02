Nastri d’argento 2021: i documentari finalisti

Sono stati ufficializzati i nomi dei documentari finalisti ai Nastri d’argento 2021.

Federico Fellini, le canzoni di Paolo Conte, la famiglia Rossellini, l’amore tra Giuliano e Vera Montaldo, l’ascesa di Francesco Totti, sono alcuni tra i protagonisti dei documentari in corsa per i Nastri d’Argento 2021, 50 titoli selezionati dai Giornalisti Cinematografici Italiani per la selezione ufficiale.

Un palmarès particolarmente ricco di temi, storie e personaggi che non dimentica l’attualità in un’annata difficile, siglata da interessanti testimonianze sul lockdown, con alcuni film girati anche solo con uno smartphone (nello sguardo d’autore di Gabriele Salvatores), ma anche la memoria del viaggio in Vietnam tra le foto ritrovate dalla grande Cecilia Mangini, appena scomparsa, che con il suo coautore Paolo Pisanelli i Nastri ricordano, in una selezione che propone proprio la sua ultima regia.

Gli anni ‘70 roventi tra violenza e politica a Torino e Roma, come, da Napoli, i sogni del Rione Sanità o la memoria anche privata di Molecole, che ha inaugurato l’ultima Mostra di Venezia, sono tra i temi finalisti del ‘Cinema del reale’ con il mondo di Punta Sacra, alla foce del Tevere, dove ancora è vivo il ricordo di Pier Paolo Pasolini. Ma i documentari del 2020 sono anche un’incursione nella vita e nei pensieri più intimi che riguardano il corpo o l’esperienza della malattia vissuta nel lockdown (la racconta con coraggio Elisa Fuksas nel suo iSola).

Tra i titoli finalisti anche la memoria del cinema che ricorda il fascino immortale di Alida Valli e la storia di un’attrice, una donna originale come Veronica Lazar, compagna di Adolfo Celi, nel racconto dei suoi figli. Ritratti speciali e con un taglio inedito in questa sezione anche della famiglia Rossellini, un grande clan legato da affetti davvero speciali, come di Federico Fellini, nell’originalissimo Fellini degli spiriti di Anselma Dell’Olio.

E originali sono anche le storie che racconta la selezione delle Docufiction finaliste che, tra la ricostruzione del caso Braibanti e il terremoto vissuto con gli occhi di un bambino (raccontato da un testimone inedito come Alessandro Preziosi), riapre un capitolo inedito della realizzazione de La dolce vita, viaggia tra lotte, fame e vessazioni nella memoria della Sicilia contadina e, dalla Storia alla politica, propone il ritratto di una donna speciale come Nilde Iotti, attraverso un film siglato anche da un reading dei suoi discorsi affidato alla voce e all’immagine di Paola Cortellesi.

Il Direttivo dei Nastri d’Argento ha già annunciato i Premi speciali dei Nastri 75 per il Documentario a Notturno di Gianfranco Rosi e Salvatore – Shoemaker of Dreams di Luca Guadagnino.

Di seguito la lista dei titoli finalisti che i Giornalisti Cinematografici annunciano ricordando che questa selezione riguarda per regolamento film proposti nell’anno solare (2020) da Festival e rassegne e/o diffusi anche sulle piattaforme e reti tv.

I FINALISTI

CINEMA DEL REALE

-2020: SPACE BEYOND di Francesco CANNAVA’

-1974-1979. LE NOSTRE FERITE di Monica REPETTO

-DIVINAZIONI di Leandro PICARELLA

-DUE SCATOLE DIMENTICATE – UN VIAGGIO IN VIETNAM di Cecilia MANGINI e Paolo PISANELLI

-FUORI ERA PRIMAVERA -Viaggio nell’Italia del lockdown di Gabriele SALVATORES

-IL MIO CORPO di Michele PENNETTA

-iSOLA di Elisa FUKSAS

-MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI di Alex INFASCELLI

-MOLECOLE di Andrea SEGRE

-PUNTA SACRA di Francesca MAZZOLENI

-RES CREATA di Alessandro CATTANEO

-RIONE SANITA’, LA CERTEZZA DEI SOGNI di Massimo FERRARI

CINEMA SPETTACOLO CULTURA

-ALIDA di Mimmo VERDESCA

-ERA LA PIU’ BELLA DI TUTTI NOI-LE MOLTE VITE DI VERONICA LAZAR di Leonardo CELI, Roberto SAVOCA

-EXTRALISCIO–PUNK DA BALERA di Elisabetta SGARBI

-FELLINI DEGLI SPIRITI di Anselma DELL’OLIO

-IL NOSTRO EDUARDO di Didi GNOCCHI, Michele MALLY

-IN UN FUTURO APRILE. IL GIOVANE PASOLINI di Francesco COSTABILE e Federico SAVONITTO

-LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI (Arte in Italia 1967/1977) di Ilaria FRECCIA

-PAOLO CONTE, VIA CON ME di Giorgio VERDELLI

-PINO di Walter FASANO

-THE ROSSELLINIS di Alessandro ROSSELLINI

-VERA & GIULIANO di Fabrizio CORALLO

-WE ARE THE THOUSAND – L’incredibile storia di Rockin’ 1000di Anita RIVAROLI

DOCUFICTION

-IL CASO BRAIBANTI di Carmen GIARDINA e Massimiliano PALMESE

-LA LEGGE DEL TERREMOTO di Alessandro PREZIOSI

-LA STORIA VERGOGNOSA di Nella CONDORELLI

-LA VERITA’ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI

-NILDE IOTTI, IL TEMPO DELLE DONNE di Peter MARCIAS